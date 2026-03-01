Netflix『白と黒のスプーン〜料理階級戦争〜』で注目を集めたチェ・ヒョンソクシェフ。彼が運営するレストランの服装に関する案内文が、オンライン上で関心を集めている。【画像】「これはひどい」『白と黒のスプーン』料理人のコラボ弁当が炎上最近、各種オンラインコミュニティでは、レストラン「CHOI.」の予約アプリに記載された「案内および注意事項」が共有された。そこには「露出の激しい服装や、ほかのお客様に不快感を与え