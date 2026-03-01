春の訪れを感じる季節にぴったりな和テイストスイーツが、MOMI&TOY’Sから登場します。甘酸っぱいいちごと香り豊かなさくら餡を組み合わせた桜もち風クレープは、やさしい甘さと華やかな香りが楽しめる期間限定メニュー。もちもち食感も魅力の春らしい味わいを、クレープで気軽に楽しめます♡お花見シーズンのお供にもおすすめの注目スイーツです。 春を感じる桜もち風クレー