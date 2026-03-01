俳優の唐沢寿明（62）が、2月28日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。妻で女優の山口智子（61）から禁止された趣味を明かした。休みの日は「特に何もしてない」という唐沢。浜田雅功は、ウワサ話として、「ゴルフしたらあかん、と言われている？」と山口智子との家庭内ルールに踏み込んだ。すると唐沢は「それは付き合い始めたころに言われた。“ゴルフしたら別れるから”と。いきなり言われたの」と告白。