東京マラソンの車いすの部は1日、東京都庁前から東京駅前のコースで行われ、男子は渡辺勝（TOPPAN）が1時間33分10秒で日本勢最高の3位に入った。パラリンピック3連覇のマルセル・フグ（スイス）が1時間21分9秒で優勝した。女子は2024年パリ・パラリンピックで金メダル五つのカテリーヌ・デブルナー（スイス）が1時間37分15秒で制した。