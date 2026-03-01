元AKB48で女優の前田亜美（30）が、1日までにX（旧ツイッター）を更新。昨年末に「仕事ください！」とポストしたことがきっかけで生まれたオファーについて明かした。前田は2月28日、3月6日深夜放送のドラマ「婚活バトルフィールド37」（テレビ東京）第9話に出演することを告知するとともに「実はこのお仕事エピソード続きがあるの……」と裏話をつづった。前田は昨年12月21日、「仕事がありません！年末なのに！！！仕事ください