お笑いコンビ、アンガールズの田中卓志（50）が2月28日放送のテレビ東京系「小峠地蔵とお狐風磨」に出演。相方の山根良顕（49）が売れることを切実に願った。同番組はバイきんぐ小峠英二（49）扮する“小峠地蔵”と、timelesz菊池風磨（30）扮する“お狐風磨”が人には言えない願い事を聞くというもの。今回のテーマは「中堅芸人の情けない願い事編」で、田中と平成ノブシコブシ吉村崇が出演した。田中は「今年こそ山根が売れます