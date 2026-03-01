完璧に崩し切った。名古屋グランパスは３月１日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第４節で、ファジアーノ岡山と敵地で対戦している。スコアレスで迎えた48分、名古屋が均衡を破る。相手のロングボールをGKシュミット・ダニエルが確保し、味方にスロー。そこからパス、パス、パス。左右に振りながら、11本目のパスで左サイドの中山克広へ。 中山は縦に突破してクロスを供給。これを山岸祐也がヘッドで押し込んだ