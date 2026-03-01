物価高の要因の一つとなっている「円安」ですが、今の円の価値は、他の通貨と比べるとどの程度のものなのでしょうか。【画像を見る】「ビッグマック指数」で見る“円の価値”日本は何位ビッグマック値上げで「500円」も世界と比べれば安い?止まらない物価高に値上げラッシュ。25日にはマクドナルドも値上げを実施し、看板商品「ビッグマック」は480円から500円になりました。ただ、日本のビッグマックは世界では安い方なのです。