◇オープン戦中日―DeNA（2026年3月1日バンテリンD）中日・涌井秀章投手（39）が今季初の実戦登板で3回3安打1失点（自責0）で降板した。初回先頭・ヒュンメルを内角直球で中飛に仕留めると、続く筒香には右前打を許したが、表情は変わらない。宮崎を外角直球で遊ゴロ、最後はビシエドを内角直球で左飛に打ち取った。2回は、味方の失策などで無死一、三塁とされ、京田に右犠飛を許したが、続く林を外角直球で投ゴロ併殺