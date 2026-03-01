大相撲春場所（8日初日・エディオンアリーナ大阪）に向けた二所ノ関一門の連合稽古が1日、大阪市北区の大型複合施設「グランフロント大阪」で行われ、横綱大の里が大関琴桜と14番続けて取って8勝6敗だった。10勝止まりの先場所からの巻き返しを期し「さらにエンジンを上げないと厳しい。危機感を持って、残り1週間をやっていく」と語った。大の里は立ち合いに威力を欠き、攻め込まれる場面が目立った。最終盤は前に出る馬力を