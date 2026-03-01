２８日午後１０時半頃、秋田県三種町川尻の国道７号で、同県能代市、看護師女性（５１）の乗用車と、同町の団体職員女性（４１）の乗用車が正面衝突し、看護師女性の車に乗っていた小学２年の娘（８）が頸椎（けいつい）損傷で死亡した。看護師女性と団体職員女性ら３人もけがをした。能代署の発表によると、現場は片側１車線の直線道路。同署が詳しい事故原因を調べている。