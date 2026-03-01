元ABCテレビ（朝日放送）のフリーアナウンサー東留伽（28）が1日、自身のXを更新。米軍とイスラエル軍の攻撃で、イランの最高指導者ハメネイ師（86）が死亡したとのニュースに反応した。東は、1979年の革命を率いたホメイニ師の後継として89年からトップに立つハメネイ師が死亡したとイラン国営メディアが報じたことを伝える記事を引用。「現地の友人曰く、年末のデモから5万人以上の人が亡くなり、数千人規模の人が行方不明になっ