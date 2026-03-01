お笑いコンビ、笑い飯の哲夫が1日に放送された読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」に出演。車のナビゲーションシステムを使わない理由を明かした。哲夫は「何回か、車を買ってるけど、いままで車にナビを付けたことがない」と明かすと、MC上沼恵美子が「もったいないから？」とツッコミを入れると、哲夫は「それもあるんですけど、地図とか見なくても目的地に行ける自信がある」と話した。自信の裏付けとして「絶