中日・細川成也外野手（２７）が早くもエンジン全開だ。１日、ＤｅＮＡとのオープン戦（バンテリン）に「４番・左翼」で先発出場した細川は初回二死二塁の場面でＤｅＮＡ先発・東が投じた１２７キロのスライダーをジャストミート。高々と舞い上がった打球は左翼席へ飛び込むオープン戦１号となった。中日はＤｅＮＡ・東に２０２３年４月３０日から１１連敗中とまさに天敵。その相手の出鼻をくじく先制アーチに満員のドームは大