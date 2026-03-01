◆第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝３着馬までに桜花賞の優先出走権、良）桜切符をかけた若き３歳牝馬によるＧ２が１５頭で行われ、２番人気のタイセイボーグ（牝３歳、栗東・松下武士厩舎、父インディチャンプ）が惜敗続きに終止符。うれしい重賞初勝利を飾り、桜女王の有力候補に名乗りを挙げた。勝ち時計は１分３４秒３。デビュー３戦目の新潟２歳Ｓで２着となると、アルテミスＳ