【モデルプレス＝2026/03/01】俳優の坂東龍汰が2月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。父親との自撮り2ショットを披露し、反響を呼んでいる。【写真】28歳ニューヨーク生まれ俳優「イケメンすぎ」故郷で父親顔出し自撮りショット◆坂東龍汰、イケメン父とニューヨークへ坂東は「本日23時からAnother Skyです！」「パピーとニューヨークに行ってきました」と、日本テレビ系「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（アナザースカイ／