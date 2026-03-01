【モデルプレス＝2026/03/01】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた土屋惺来（つちや・せいら）が2月28日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」出身美女「驚きの脚の長さ」“スタイル鬼盛れ”スカパンコーデ◆土屋惺来、スタイル鬼盛れコーデ披露土屋は「激かわシェリちゃんコーデ」