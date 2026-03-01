今日1日は、広く晴れて、春本番の暖かさに。東京都心や名古屋市、大阪市では4月並みの暖かさとなっています。ただ、暖かさは続かず、3日(火)は広く冷たい雨が降るでしょう。東京都心の最高気温は10℃と冬の寒さに逆戻りしそうです。今日1日は春本番の暖かさ今日1日は、広く晴れて、日中は気温がグングン上がっています。15時までの最高気温は、仙台市で12.1℃と3月下旬並みとなっています。東京都心では19.0℃、名古屋市で19.7℃と