お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が28日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。両親に芸人になったことを伝えた驚きの瞬間を明かす場面があった。イモトは21歳で日本テレビ「世界の果てまでイッテQ!」のオーディションに合格。“珍獣ハンター”として体を張ったロケで一躍人気者となった。そもそも高校時代から芸人に憧れていたというイモト。「（大学は）正直に言うと、鳥取から東京方面に出て