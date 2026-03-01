読売テレビ『マウスコンピューターpresents第15回ytv漫才新人賞決定戦』が、3月1日に生放送（後3：00〜※関西ローカル／TVer生配信）され、審査員の粗品が1組目に「80点」をつけた。【写真】『第15回ytv漫才新人賞決定戦』ファイナリストたち1組目は、タチマチ（安達周平、胡内佑介）が登場。結果は、ハイヒール・リンゴ「90点」、お〜い！久馬「87点」、粗品「80点」、ハリウッドザコシショウ「90点」、岩尾望「88点」だ