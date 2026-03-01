３日に定年引退を迎える佐々木晶三調教師（栗東）が１日、阪神競馬場で管理馬の最後の出走を見届けた。阪神９Ｒの山陽特別でエルディアブロ（牡８歳）が６着となり、無事に競馬を終えると「よく頑張ってくれた。悔いは全くありません」と晴れやかな表情。ラストウイークは土日で５頭を出走させて、土曜阪神６Ｒのレヴァンテシチーの２着が最高で勝利は挙げられなかったものの、１９７４年の騎手デビューから５０年以上に及ぶホー