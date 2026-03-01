[3.1 J1百年構想リーグ EAST第4節](U等々力)※16:00開始主審:椎野大地<出場メンバー>[川崎フロンターレ]先発GK 49 スベンド・ブローダーセンDF 3 谷口栄斗DF 5 佐々木旭DF 13 三浦颯太DF 29 山原怜音MF 6 山本悠樹MF 14 脇坂泰斗MF 16 大関友翔MF 18 紺野和也MF 23 マルシーニョFW 91 ラザル・ロマニッチ控えGK 1 山口瑠伊DF 2 松長根悠仁DF 22 フィリプ・ウレモビッチMF 8 橘田健人MF 19 河原創MF 41 家長昭博FW 9 エリソン