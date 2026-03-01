ホジキンリンパ腫は、リンパ節に異常な細胞が集積し、免疫系の働きを阻害することで発症する病気です。ホジキンリンパ腫は、一般的には比較的良性ながんとされ、早期発見・治療が可能であることが多いです。 今回は、ホジキンリンパ腫の症状や原因についてメディカルドック編集部に伺いました。リンパ系がんに関心がある方は、ぜひ参考にしてください。 ※この記事はメディカルドックにて『「ホジキンリンパ腫」を疑う初期症状・