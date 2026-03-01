【その他の画像・動画等を元記事で観る】 堂本光一と井上芳雄のプライベート2人旅に密着する番組『堂本光一×井上芳雄 INTERMISSION』の放送が決定。場面写真とコメントが到着した。 ■「芳雄くんと自然体でいる様子は他では見られない感じに」（堂本）「光一くんと歩き、喋り続けた時間が心地よかった」（井上） 2018年にミュージカル 『ナイツ・テイル-騎士物語-』 で初共演し、その後もプライベートで交流