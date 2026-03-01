1日昼過ぎ、熊本県南阿蘇村の山中で 野焼き作業をしていた男性がやけどをして病院に運ばれました。けがの程度など、詳しいことは現時点でわかっていません。 警察によりますと 1日午後1時前、南阿蘇村久石（ひさいし）の山中で、「野焼き作業をしている男性がやけどをしている」と119番通報がありました。男性はドクターヘリで熊本市内の病院に運ばれましたが、けがの程度や意識の有無についてはわかっていません。警察は