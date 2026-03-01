◇アジア男子ゴルフツアーニュージーランド・オープン最終日（2026年3月1日ニュージーランドミルブルックリゾート＝6961ヤード、パー71）5位から出た池村寛世（30＝フリー）が6バーディー、2ボギーの67で回り、通算17アンダーで日本勢最高の3位で大会を終えた。68で回った米沢蓮（26＝パルコホーム）が14アンダーで6位。70で回った片岡尚之（28＝ACN）は13アンダーで9位。66をマークした中野麟太朗（22＝早大）、70の