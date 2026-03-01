ノア１日の後楽園大会「ジュニアタッグリーグ」優勝決定戦でドラゴン・ベイン（２６）、アレハンドロ組が黒いユニット「ＴＥＡＭ２０００Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」のアルファ・ウルフ、カイ・フジムラ（３０）組を下し初制覇を果たした。リーグ戦を勝ち点１０（５勝２敗）の２位で突破したベイン＆アレハンドロ組は、勝ち点１２（６勝１敗）の１位で突破したしたウルフ、フジムラ組に公式戦で敗北。リーグ戦前にはベインがウルフに