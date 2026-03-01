Netflixの人気ドラマ『ストレンジャー・シングス』で子役としてブレイクを果たしたミリー・ボビー・ブラウンが、2月19日に22歳の誕生日を迎え、ニューヨークの人気レストランで友人たちと豪華パーティーを開催。インスタグラムでは、昨年養子に迎えた娘との2ショットも披露した。【写真】波打ち際に座る娘との2ショットがキュートJust Jaredによると、ミリーはセレブに人気のレストラン「メゾン・クローズ・レストラン」でパー