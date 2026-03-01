◆バスケットボール男子・２０２７年Ｗ杯アジア１次予選Ｂ組第４戦日本―韓国（１日、沖縄サントリーアリーナ）世界ランキング２２位の日本は同５６位の韓国と対戦し、前半は４２―３８と４点リードで折り返した。先月２６日の中国戦ではロースター外となったジョシュ・ホーキンソン（ＳＲ渋谷）が復帰。第１クオーター（Ｑ）に３ポイントを決めるなど、チーム最多１５得点でチームを支えている。「テレビ朝日ＳＰブー