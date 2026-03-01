巨人２軍は１日、宮崎２軍キャンプを打ち上げた。手締めのあいさつを任された２年目の宮原駿介投手（２３）は「このキャンプを開催するにあたって、ご尽力してくださいましたスタッフの皆様、監督、コーチ陣の皆様、そして連日球場に足を運び、温かい声援をくださったファンの皆様、本当にありがとうございました」と感謝した。続けて「今日でキャンプは終了しますが、ここからが勝負です。この中から一人でも多くの選手が文