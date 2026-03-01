１日に生放送されたＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」に、お笑いコンビ・２丁拳銃が出演した。同番組への出演は約２６年ぶりとなるが、ブランクが長くなった理由を説明。１９９９年に初出演したが、川谷修士と小堀裕之がコメントしたのはわずか５５秒だった。放送後にＭＣの和田アキ子に呼び出され、「おまえら、何しに来てん？なんでしゃべらへんねん！！」と大説教を食らって、川谷は「アレでもうザワザワっとなったんですよ。