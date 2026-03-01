俳優の上白石萌歌さんは2月28日、自身のInstagramを更新。26歳の誕生日に幼少期の写真を公開しました。【写真】上白石萌歌、幼少期ショットを公開！「この頃すでに萌歌ちゃん出来上がってるわ」萌歌さんは「26ねんまえのきょう、産まれました 日付が変わる瞬間を家族と過ごして、いま感謝でむねがいっぱいです」と、2月28日に26歳の誕生日を迎えたことを報告し、3枚の写真を投稿。サンリオキャラクター・ハローキティの洋服を着て