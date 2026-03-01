俳優の石田純一（72）が2月28日、モノマネ芸人・小石田純一（45）のインスタグラムに登場。「#ご本人登場」と、2ショットが公開された。【写真】「兄弟かと思いました」石田純一＆小石田純一の“そっくり”2ショット小石田は、「石田純一さんにお会いしました」と報告し、グッドポーズを決めた2ショットをアップ。「いつお会いしても優しくて素敵な石田純一さんです。またご一緒できるように日々頑張ります。トレンディに頑張