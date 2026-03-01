近畿大学農学部（奈良県奈良市）環境管理学科の井上昭夫教授は、人気マンガ『鬼滅の刃』に登場するヒロイン・竈門禰豆子の口枷について、実際の竹と比較する科学的検証を行い、オランダのElsevier社発行による竹に関する学術雑誌「Advances in Bamboo Science（アドバンスインバンブーサイエンス）」にこのほど発表した。【画像】禰豆子の口枷とマダケ属2種における節間比の比較近畿大学は「本研究は、森林科学の手法を