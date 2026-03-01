フリースタイルスキーのワールドカップ（W杯）は1日、富山県南砺市でデュアルモーグルが行われ、男子はミラノ・コルティナ冬季五輪銀メダルの堀島行真（トヨタ自動車）が優勝した。川岡士真（北翔大）が3位に入った。