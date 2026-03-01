アメリカのトランプ大統領は、日本時間の3月1日朝、「イランの最高指導者ハメネイ師は死亡した」とSNSに投稿しました。【写真を見る】黒煙の上がるハメネイ師の公邸空爆直後に撮影かトランプ氏「歴史上最も邪悪な人物の一人、ハメネイが死亡」男性（2月28日 イラン・テヘラン）「どこをやられた？ハメネイ師の公邸か」イランの首都、テヘランの市街地を襲った空爆。空爆の直後に撮影されたという衛星写真映っているのは、イラン