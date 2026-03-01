俳優の唐沢寿明（62）が、2月28日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。大人気ドラマ「白い巨塔」の裏話を披露した。「白い巨塔」は天才外科医・財前五郎の野望を描いた国民的ドラマで、1978年には田宮二郎さん、2003年には唐沢が主演を演じた。撮影する前に、唐沢はプロデューサーと2人で原作者の山崎豊子さんのもとへあいさつに訪れた。その食事会では「普段はこんな感じでしょ。財前っぽくつくっていってい