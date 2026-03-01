俳優の川崎麻世が2月28日に自身のアメブロを更新。少し早めの誕生日を祝うバースデーライブパーティを開催したことを報告した。【映像】川崎麻世、GACKT主催の恒例“テキーラ祭り”を公開この日、川崎は「3／1が63歳のリアルバースデーだけど昨日少し早めの麻世バースデーライブパーティー2026があり2回ステージ共盛大に盛り上がりました」と説明した。続けて、パーティにはゲストが登場したといい、歌手の秋川雅史について