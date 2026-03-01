NHK「おとうさんといっしょ」初代「うたのおねえさん」“なお”こと安藤奈保子（36）が1日までにインスタグラムを更新。第2子の出産を報告した。安藤は「ご報告です」と書き出し、「2月のよく晴れた日に、2児の母になりました。7歳差姉妹です」と報告した。続けて「産まれてすぐ聴こえた大きな泣き声。元気いっぱいに生まれてきてくれて本当に良かった。7年ぶりの新生児...かわいすぎて...あの発狂した出産の痛みを、もう忘れてい