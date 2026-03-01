NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、墨俣一夜城が描かれる。ただ、秀吉が一夜城を築いたという話には、史料的な裏付けがない。歴史評論家の香原斗志さんは「墨俣に城が築かれたことがあることはまちがいない。その姿は、現在城跡に建つ城郭とはまったく違うものだった」という――。豊臣秀吉画像（写真＝名古屋市秀吉清正記念館蔵／PD-Japan／Wikimedia Commons）■墨俣一夜城の本当の姿とは尾張（愛知県西部）統一を成し遂げた織田