米国のトランプ大統領は2月28日、自身のSNSでイランの最高指導者ハメネイ師（86）が死亡したと投稿し、国営イラン通信もこれを認めた。事実であれば、1月に実行されたベネズエラのマドゥロ大統領拘束に続き、いわゆる「反米国家」指導者に対する米国および同盟国の「斬首作戦」が立て続けに成功したことになる。軍事力、諜報力、サイバー戦、電子戦を組み合わせた複合的作戦の威力を世界に誇示する形だ。次に焦点となるのは北朝鮮