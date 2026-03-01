歌手のＤｒｅａｍＡｍｉが、２０２０年に結婚した夫・半田悠人氏と撮影したウェディングフォトを披露した。１日に自身のインスタグラムを更新し「ウェディングフォトは２人で何度も行った思い出の地、沖縄で撮影しました」という。ＤｒｅａｍＡｍｉは、フジテレビ系恋愛バラエティー番組「テラスハウス」に出演していた建築家でデザイナーの夫・半田悠人氏と２０２０年２月に結婚。半田氏は「テラスハウス」で「半さん」