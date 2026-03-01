チャイナドレスでの「瓦割り」 で一躍注目を集めたフリーアナウンサーの堀江聖夏（ほりえみな）さんが、自身のＳＮＳを更新。骨折したことを報告しました。 【写真を見る】【 堀江聖夏 】板割りで右腕を骨折・手術「板は痛かったので、いたわります」「今から手術！頑張ってくるよー‎‎♡」２月２８日、堀江聖夏さんはインスタグラムに「Itawari」と綴ると、動画をアップ。投稿された動画では、板割り