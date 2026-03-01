■フリースタイルスキー デュアルモーグル・ワールドカップ（W杯）2026富山なんと大会（1日、富山県南砺市たいらスキー場）フリースタイルスキー・デュアルモーグルW杯が富山県で開催され、男子ではミラノ・コルティナオリンピック™の銀メダリスト・堀島行真（28、トヨタ自動車）が優勝を果たした。3位には、ミラノ五輪デュアルモーグル4位入賞の島川拓也（27、日本仮設）を下した川岡士真（23、北翔大）が入り、日本人選手2