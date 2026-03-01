爆笑問題太田光（60）が1日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」に生出演。体調不良で番組を休んでいる安住紳一郎アナウンサーにコメントした。番組冒頭で、番組に送られたメッセージを太田が紹介。「中澤さんの久しぶりのオープニング。東京に行くカミサンを空港に降ろして、今、帰ってきました。ネコとの1週間、カミサンのいない家を守って行こうと思います。安住さん、お体お大事に。中澤さん頑張って」と、同じ日曜に生放送