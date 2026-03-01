私はミキ（29）。旦那のハジメ（29）と、娘のハナカ（3）と暮らす3人家族です。現在お腹には赤ちゃんがおり、まもなく4人家族になります。ただ、徒歩15分の距離に義実家があり、休日は義母と義妹のアンズちゃん（25）とともに過ごすことがほとんど。私は旦那に何度も「家族の時間が欲しい」と訴えましたが、旦那は「母さんと妹だって家族だろう」と言って聞きません。買い物は私を除いた3人（義母・アンズちゃん・旦那）で行くこと