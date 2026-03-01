◇東京マラソン（2026年3月1日都庁前〜東京駅前の42.195キロ）レース後に主催者である東京マラソン財団の大嶋康弘レースディレクターが会見し、外国人ペースメーカーが大会記録（2時間2分16秒）を更新するペースを刻めず遅れた異例の事態について説明した。「海外ペースメーカーは25、30（キロ）までという中で、若干、風が強かった。私も前半入りが遅いなと思ったので、上げる指示をした」と明かした。さらに「2分53〜54