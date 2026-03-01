ソフトバンクの秋広優人外野手（23）が、チーム初のオープン戦となった1日の西武戦（アイビー）でド派手な場外弾を放った。「5番・左翼」で先発出場。5回に左腕・菅井の直球を振り抜くと打球は右翼席を越えていった。3回にも高橋礼から左中間フェンス直撃の二塁打を放っていた。「完璧に捉えることができました。キャンプで山川さんと連日取り組んでいることが、打席で結果に結びついてくれました」と手応えを口にした。