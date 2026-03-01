元西武の松坂大輔氏（45＝スポニチ本紙評論家）が、アンジャッシュ渡部建（53）のYouTube「渡部のサシ飲み」に出演。怪物の異名を持つ松坂氏が、ドジャース・大谷翔平投手（31）を一言で表現するとすれば…。横浜高で春夏連覇を果たし、プロ入り後も日米通算170勝を達成。“怪物”の称号を欲しいままにした松坂氏だが、今のNPBをどう見ているのだろうか？「ピッチャーのレベルは格段に上がりましたね」それを引き上げたの