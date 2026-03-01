【イスタンブール共同】イランの最高安全保障委員会（SNSC）のラリジャニ事務局長は1日、最高指導者ハメネイ師殺害に報復攻撃を行う方針を示し、大統領らでつくる「臨時評議会」が設置されると明らかにした。国営テレビが伝えた。